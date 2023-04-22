Жена известного украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана, которая также является его концертным директором, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка поделилась очаровательным фото с пасочками и рассказала о своем опыте.

Как видно, на новой фотографии Снежана запечатлена в домашней обстановке, она сидит за столом на кухне. Перед камерой она появилась в яркой розово-зеленой кофте спортивного стиля на молнии. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице милая улыбка. Перед Снежаной на столе стоят очаровательные пасочки разных форм, густо покрытые глазурью.

В подписи к публикации Бабкина рассказала: "Моя вторая попытка в жизни. Оттачиваю мастерство. Вот эти длинные получились, как "кирпичик" в Салтовском. Харьков".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новое аппетитное фото Снежаны:

"Можем только представлять, какая она вкусная".

"Круто, должны быть вкусными!".

"Мне удался рецепт Дарьи Цвек".

"Вкусность".

"Какие красавчики".

"Очень красиво и очень вкусно выглядит".

"Красота".

Напомним, "Красота неземная": разведенная Квиткова в маленьком черном платье подчеркнула идеальную фигуру.

Как сообщала Politeka, "Как мед": Цибульская в пятнистой блузе рассказала, какой должна быть настоящая женщина.

Также Politeka писала, что "Постоянно что-то мешает": Великий из "Квартал 95" показал курьезные моменты во время съемок его пародий.