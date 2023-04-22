Популярная украинская певица Настя Каменских, которая с начала войны жила в Испании, а затем вернулась в Украину и начала снова выступать и принимать участие в благотворительных мероприятиях, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила кадры со своего концерта в Житомире.

Как оказалось, после небольшой отсрочки из-за болезни, Настя таки отправилась в свой гастрольный тур по Украине и уже отыграла концерт в Житомире, который стал настоящим праздником для жителей города. На снимках можно увидеть, что во время концерта Настя не только пела, но и провела благотворительный аукцион, как сейчас часто делают на подобных мероприятиях.

В подписи к публикации Каменских поделилась своими впечатлениями: "Вчера мы с вами на мгновение стали одним целым. Почувствовали целый спектр незабываемых эмоций! Житомир, спасибо вам! Сегодня в Луцке продолжаем петь вместе и собирать средства в помощь Украине. Благодарна всем, кто присоединяется к нашим благотворительным розыгрышам. В каждом городе вас ждут эксклюзивные и памятные призы".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новые фото звезды:

"Спасибо за такой невероятный вечер! Ждем еще в Житомире!".

"Настя, вы красавица".

"Спасибо, это было круто. Ты невероятная!".

"Завтра ждем вас в Ровно!".

"Было круто".

"Несется счастье по городам Украины".

"Ждем в Ровно".

"Так держать, красавица волшебная".

"Красавица".

"Настя, приезжайте еще в Житомир".

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