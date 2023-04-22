Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева, которая с начала войны оставалась в Киеве, активно волонтерила и продолжает принимать участие в разных благотворительных инициативах и сборах, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила кадры из новой немного мрачной съемки и поделилась цитатой из книги, которая ее поразила.

Как видно, на новых черно-белых снимках Даша запечатлена в фотостудии, некоторые из фото портретные, а на некоторых она сидит на стуле. Перед камерой артистка появилась в узком черном боди с открытыми плечами, которое подчеркнуло фигуру и декольте. Ее волосы собраны в элегантную прическу, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Астафьева поделилась цитатой из книги, которая ее зацепила: "Счастливые все-таки напоминают больных и нуждаются в осторожном обращении. Счастье в конце концов — это недуг душевной близорукости, возможно оно только в условиях неполного исчисления обстоятельств и неполного знания о вещах. Острое зрение такое же бедствие, что и слепота, и самые несчастные люди – астрономы, на ясном солнце видящие досадные пятнышки". Впечатлили слова новой книги. Знаю, большинство из вас ее читали. Для меня – личное открытие".

Напомним, "Красота неземная": разведенная Квиткова в маленьком черном платье подчеркнула идеальную фигуру.

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