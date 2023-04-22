Григорий Решетник, который ведет шоу "Холостяк" и "Холостячка", решил поговорить с фанатами. Звезда предложил задавать вопросы в сторис Инстаграм.

"Новый сезон "Холостяк" будет осенью или уже в 2024?", - спросил фанат.

"Еще сохраняется вероятность, что новый сезон выйдет этой осенью - мы и вы очень этого хотим. Но если, вдруг, не успеем, то в 2024-м будет обязательно! Самый рейтинговый, самый популярный, самый обсуждаемый проект страны - непременно должен продолжить свою историю ради любимых зрителей", - написал Решетник.

"Что за семейные мелодрамы у Алекса и Кати?", - спросил еще один фанат.

"Сознаюсь, не успеваю следить за всеми перипетиями жизни героев своих проектов... Но если у них есть реакция на слова и поступки один одного, значит чувства по сей день живут. Если чувства проходят - людям стает просто безразлично, что происходит в жизни, когда-то любимого человек. А тут, я так понимаю, совсем другая ситуация", - написал Гриша.

Стоит отметить, Алекс Топольский - последний герой "Холостяка". На проекте он выбрал модель Катю Лозовицкую, но пара не смогла построить отношения после проекта и рассталась практически мгновенно.

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