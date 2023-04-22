Юморист и победитель "Холостячки" Александр Эллерт показал себя и обратился к украинцам. Звезда опубликовал соответствующий пост в Инстаграм, где делится своей жизнью.

"Желаю всем личной эволюции. Вы не представляете как это интересно) Подтолкните этот поезд из депо, я о ваших мыслях и мозге, и оно само все поедет. Садитесь у окошка, закажите чай и вафли. Курицу еще можете достать, чтобы пахло. Или что там для вайбу в вагоне нужно?) Но наблюдайте как вы меняетесь – вам понравится. Не ржавайте. Вы лучше, чем думаете", - написал Эллерт.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"..У него уникальный склад ума..)) Саша! Элерт! я вспомнила как лет десять назад ехали на экскурсию в Почаево и верующие в автобусе грызли проскурки, а мы достали утку! – с яблоками! потому что мы просто ехали посмотреть на то все))) и, более всего, поломали всем соседям по икарусу тем «утиным духом» весь их ход мыслей о духовном. А вообще - то если бы не чувство юмора… !";

"Трансформация – это круто, но многим окружающим это может не понравиться";

"Класс, прям крутые слова. А действительно, так и есть. Спасибо, меня прям улыбнуло сейчас".

"Ой, сиди в своем депо….".

Напомним, Эллерт из "Холостячки" провел опрос о помощи Украине и поразил результатом

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