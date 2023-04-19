Популярный украинский комик, шоумен и победитель шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной Александр Эллерт, который оскандалился своим выездом в США, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист поднял важную тему о помощи Украине от обычных граждан.

Так, Саша рассказал, что недавно провел опрос о том, важно ли помогать стране. Было два ответа – да и нет, и блогер признался, что результат его поразил, так как около 200 человек нажали "нет".

"Нет, не важно, считают они. Кто же эти люди? Я подумал, ну пусть 50 из них нажали по приколу – такие приколисты. Как вам, кстати, прикол? Еще где-то 70 – это аккаунты счастливых мамочек одного или двух ангелочков. Заберите у них Инстаграм уже. Еще был один человек, всего один, но какой тупой). И самое печальное, что проголосовало большое количество детей и подростков (с виду 10-17 лет)", - рассказал Эллерт.

В своем посте он призвал украинских родителей говорить с детьми и объяснять им, что происходит в Украине, а также проверить, какой контент они смотрят и чем интересуются.

"Мне стыдно за тех, кто нажал "нет". Не знаю, что в ваших кукухах, но напоминаю, когда-то уже был янукович. И было это также из-за необразованности и незнания некоторых. Поэтому процитирую его: "остановитесь", - подытожил Эллерт.

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