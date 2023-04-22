После проведения пяти часов под наркозом, певица и блогер Анна Тринчер связалась со своими поклонниками. В своих Instagram Stories сначала она показала первые кадры после выхода из наркоза.

После операции Анна Тринчер шутила и задавала своим поклонникам вопросы о том, как ей идет ее "новый нос", хотя она подверглась удалению зубов мудрости. Некоторое время после операции певица произносила некоторые бессмысленные фразы, как это часто бывает после наркоза.

После Тринчер решила показать, насколько сильно распухло ее лицо после операции: «Б*яха… я даже не ожидала себя такой увидеть 🙀» - напислаа артистка.

В сети сразу отреагировали:

«Как хомка орешков напихал)) все пройдет и будешь снова красавица; ну ничего, оно скоро пройдет) но ведь милая такая))); ох тебя раздуло; но есть нормально невозможно почти месяц(;

Словно щенок пчелами покусан в мордочку; Все будет хорошо. Это не страшно!); Красавица все равно. Оно скоро пройдет».

Чуть ранее Тринчер решила показать, как она вдохновляется на отдыхе, но не забывает о себе и может позволить немного расслабиться. По словам Тринчер, после поездки она отправится на очередную операцию, где придется быть под наркозом пять часов, поэтому немного волнуется.

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