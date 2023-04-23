Никита Леонтьев, участник "Голоса страны-11", продолжает завоевывать публику под псевдонимом Enleo. Как известно, ранее при поддержке своего тренера Нади Дорофеевой артист стал узнаваем еще на песенном шоу.
После нескольких успешных выходов кавер-версий песен, молодой человек выпустил сольный трек, привлекая внимание к творчеству. Экс-фаворит Нади Дорофеевой представил свою фантазию о первом дне после победы Украины в войне с россией.
Главный герой сразу отправляется к украинскому Черному морю после радостного события.
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Он представляет себе день, когда закончится война, и он отправится домой, к морю в Мариуполе, ведь сам он оттуда.
В сети многие были тронуты таким исполнением:
«Привет из Симферополя! Прекрасная песня, спасибо; воспоминания из черного моря – это самые теплые мои воспоминания с детства; Очень классная работа!!! Клип такой вайбовый; Пронизывает до мурашек и до слез!; Черное Море снова будет наше!».
Отметим, еще на проекте молодой человек хотел самовыразиться, он заявил, что не стоит бояться выглядеть странно.
Для слепых прослушиваний "Голосу країни-11" артист выбрал хит группы "СКАЙ" под названием "Тебе це може вбити" и очаровал своим пением Надежду Дорофееву.
Напомним, "Как вам идет украинский язык": Лобода удивила пронзительным исполнением нового хита.
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