"Мисс Украина Вселенная" Анна Неплях решила рассказать о проблемах со здоровьем. Звезда опубликовала фото в своем Инстаграм, поделившись с фанатами.
"А между тем, у меня схватило поясницу и еще так, что отдает в мышце до колена", - написала звезда и показала травму.
"Меня экстренно направили на МРТ. Буду впервые делать", - написала на следующем сторис, где была в прозрачном наряде.
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Стоит отметить, что Анна Неплях - известная украинская модель, которая имеет звание "Мисс Украина Вселенная". Звезда после победы на украинском конкурсе отправилась в Израиль на "Мисс Мира", где не смогла победить и даже пройти в финал. Модель, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после начала вторжения сменила 11 стран для жизни, но в конечном итоге решила вернуться в Украину. После этого Анна даже занялась украинском языком, перейдя на нем в блоге. А также звезда успела еще за день до начала вторжения написать пост в поддержку Украины, где стояла с плакатом на улице.
"Вчера был особый день 22022022 для того, чтобы загадать желание. Все украинцы загадали одно единое, я среди них", - написала звезда в публикации.
Напомним, "Мисс Украина Вселенная" Неплях показала, на какие жертвы идет ради успеха
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