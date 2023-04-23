Украинская певица Анастасия Приходько, судья "Співають всі", поделилась особенным фото со своими детьми. Звезда опубликовала пост в своем блоге Фейсбук, где делится творчеством и личными кадрами.

"Когда я родилась выпавший снег, это было в далеком 1987 году, спасибо, что сегодня солнышко!", - написала Анастасия в публикации.

"Самое главное мое достижение за 36 лет - Нанна, Гордей, лука. Ну что, спасибо мам", - написала звезда, показывая даже самого маленького ребенка, которого родила не так давно.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Всё я влюбилась. Дорогая моя я тебя поздравляю!! Огромного счастья, море любви, нереальной удачи, творческих новых проектов и конечно денег много!! Люблю твой пирожок!";

"Настю, в Калгаре сегодня выпал снег!) Я и не ожидала, а это, оказывается, ты))) Счастье тебе";

"Поздравляю волшебное семейство! Пусть Бог оберегает вас!";

"Поздравляю с днем ​​рождения!!! Пусть новый год жизни будет счастлив в мирной Украине!";

"Настя, поздравляю! Пусть детки радуют каждый день! Здоровье всей твоей большой семье. Мира и покоя";

"Поздравляю с Днем Рождения. Желаю мирного неба над головой, везение крепкого здоровья божьего благословения на все, любви счастья успехов, добра".

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