В этот раз на своей странице в Instagram Евгений Клопотенко показал, как приготовить запеченную морковь в азиатском стиле.
"Соус меняет все. Вы можете взять обычную украинскую морковь и превратить ее в что-то по-азиатски пикантное", - пишет звезда "Мастер Шеф".
Нам понадобятся следующие ингредиенты:
- 3 морковки
- 100 г сливочного масла
- немного зеленого лука
- немного кунжута
- кисло-сладкий соус
Чистим морковь и нарезаем ее соломкой. Добавляем соль, сливочное масло и выкладываем на противень. Накрываем фольгой и выпекаем 40 минут при 180 градусах.
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"Выложите на тарелку, добавьте немного измельченного зеленого лука и кунжута. А сверху щедро полейте морковь кисло-сладким соусом. Да, вам не нужно его готовить и мудрить со вкусами, потому что здесь все уже продумано за вас. Запекли морковь, добавили соус, получили готовое блюдо. Попробуйте", - советует Евгений Клопотенко.
Ранее Клопотенко дал еще один простой и вкусный рецепт гарнира из моркови. Для него берем 2-3 большие моркови, 2 веточки розмарина, 2 мандарина, 2 ст. л. растительного растительного "масла, соль и перец по вкусу.
Морковь чистим и нарезаем брусочками длиной примерно 5 см. Выкладываем ее в форму, поливаем растительным маслом, солим и перчим, добавляем разобранные веточки розмарина, сверху выжимаем сок из мандаринов и отправляем в духовку на 30-50 минут при температуре 180 градусов.
Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.
Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.
Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.