В этот раз на своей странице в Instagram Евгений Клопотенко показал, как приготовить запеченную морковь в азиатском стиле.

"Соус меняет все. Вы можете взять обычную украинскую морковь и превратить ее в что-то по-азиатски пикантное", - пишет звезда "Мастер Шеф".

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 3 морковки
  • 100 г сливочного масла
  • немного зеленого лука
  • немного кунжута
  • кисло-сладкий соус

Чистим морковь и нарезаем ее соломкой. Добавляем соль, сливочное масло и выкладываем на противень. Накрываем фольгой и выпекаем 40 минут при 180 градусах.

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"Выложите на тарелку, добавьте немного измельченного зеленого лука и кунжута. А сверху щедро полейте морковь кисло-сладким соусом. Да, вам не нужно его готовить и мудрить со вкусами, потому что здесь все уже продумано за вас. Запекли морковь, добавили соус, получили готовое блюдо. Попробуйте", - советует Евгений Клопотенко.

Ранее Клопотенко дал еще один простой и вкусный рецепт гарнира из моркови. Для него берем 2-3 большие моркови, 2 веточки розмарина, 2 мандарина, 2 ст. л. растительного растительного "масла, соль и перец по вкусу.

Морковь чистим и нарезаем брусочками длиной примерно 5 см. Выкладываем ее в форму, поливаем растительным маслом, солим и перчим, добавляем разобранные веточки розмарина, сверху выжимаем сок из мандаринов и отправляем в духовку на 30-50 минут при температуре 180 градусов.

Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.

Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.

Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.