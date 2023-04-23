Победитель шоу "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко объяснил, как из привычного продукта сделать что-то интересное и пикантное.

В этот раз на своей странице в Instagram Евгений Клопотенко показал, как приготовить запеченную морковь в азиатском стиле.

"Соус меняет все. Вы можете взять обычную украинскую морковь и превратить ее в что-то по-азиатски пикантное", - пишет звезда "Мастер Шеф".

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

3 морковки

100 г сливочного масла

немного зеленого лука

немного кунжута

кисло-сладкий соус

Чистим морковь и нарезаем ее соломкой. Добавляем соль, сливочное масло и выкладываем на противень. Накрываем фольгой и выпекаем 40 минут при 180 градусах.

"Выложите на тарелку, добавьте немного измельченного зеленого лука и кунжута. А сверху щедро полейте морковь кисло-сладким соусом. Да, вам не нужно его готовить и мудрить со вкусами, потому что здесь все уже продумано за вас. Запекли морковь, добавили соус, получили готовое блюдо. Попробуйте", - советует Евгений Клопотенко.

Ранее Клопотенко дал еще один простой и вкусный рецепт гарнира из моркови. Для него берем 2-3 большие моркови, 2 веточки розмарина, 2 мандарина, 2 ст. л. растительного растительного "масла, соль и перец по вкусу.

Морковь чистим и нарезаем брусочками длиной примерно 5 см. Выкладываем ее в форму, поливаем растительным маслом, солим и перчим, добавляем разобранные веточки розмарина, сверху выжимаем сок из мандаринов и отправляем в духовку на 30-50 минут при температуре 180 градусов.

Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.

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