На своей странице в Instagram Руслана Лыжичко пожаловалась, что не получила никакого предложения или официального приглашения от организаторов Евровидения-2023. На главной сцене музыкального конкурса ее выступление не запланировано ни в финале, ни в полуфиналах.
В полуфиналах Евровидения выступят Мария Яремчук, The Hardkiss, OTOY, Alyosha и Злата Дзюнька. В Гранд-финале выступят Kalush, Джамала, Верка Сердючка, Тина Кароль и Go-A.
"Я жду и смотрю, как будут развиваться события дальше и не даю пока никаких комментариев. От меня, к сожалению, мало что зависит в этой ситуации. ❗Но есть решения, которые могу позволить себе принять сама. Когда я ехала в Стамбул на Евровидение, я ехала за победой в первую очередь для Украины. И теперь считаю правильным посоветоваться именно с Украиной, с украинцами", — пишет Руслана Лыжичко.
Она предложила поклонникам два варианта: либо ждать дальше приглашения на гранд-финал Евровидения, либо отказаться от предложения выступления на гранд-финале Евровидения в случае, если такое все же поступит.
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Украинцы в комментариях удивляются, почему певицу, которая в 2004 году принесла нашей стране победу на Евровидении, не пригласили выступить на конкурсе в этом году.
На неприятную ситуацию отреагировали представители Суспільного: "BBC совместно с Европейским языковым союзом организуют Евровидение-2023 при консультации с Суспільним Мовленням. По инициативе Суспільного победительница Евровидения-2004 Руслана была включена в программу конкурса. Нам точно известно, что певица и ее команда знают об этих планах, и более того, уже провели необходимую подготовку".
Напомним, Руслана Лыжичко показала, чем она занималась в Греции.
Как сообщала Politeka, звезда "Евровидения" Руслана за границей поделилась трагической историей.
Также Politeka писала, что звезда "Евровидения" Руслана Лыжичко попросила о помощи, записав новое видеообращение.