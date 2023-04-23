В этот раз на своей странице в Instagram Святослав Вакарчук показал редкое архивное фото с Кузьмой.

«Послушал ранний Скрябин. Вернулся в те первые годы Океанов. «Птахи» на фестивале в Оперном. Train на территории А. L.V по радио. Такой едва обозримый запах того «нашего Львова»... Армянка, Вавилон. Аж ком в горле… И музыка. Настроение Joy Division и Depeche Mode. Харизма Кузьмы. Музыкальность Шуры. Господи, как хочется вернуться в те времена хоть на миг. Как хочется, чтобы Кузьма был здесь, рядом с нами…", — признается музыкант.

Поэтому он обратился к украинцам с мощным призывом.

"И чувствую, как что-то внутри меня просто кричит: Друзья! Давайте ценить то, что имеем, пока оно рядом… Особенно, в это сложное время. Ценим друг друга, помогаем друг другу. Оно того стоит. Оно сделает нас всех сильнее! Будем вместе ! До смерти и дольше…", — подчеркнул Святослав Вакарчук.

Поклонники в комментариях поддержали артиста:

"Обожаю Скрябин и Океан❤️ и помню те времена тоже)";

"Кузьмы ужасно не хватает эти все годы… катастрофически!!! Большая потеря для всех украинцев 😞";

"благодарю вас за пост! Он был самый замечательный: настоящий и аутентичный, поэтому все с таким трепетом его помнят и вспоминают 💔";

"Да, больно. Великая мудрость есть у того, кто умеет ценить текущий момент".

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