Український режисер Олег Сенцов, який зараз боронить країну від окупантів, лише кілька днів тому вперше наживо побачив свого новонародженого сина Дем'яна. Довгоочікувана зустріч сталася після того, як кохана режисера Вероніка Вельч, яка три місяці тому народила хлопчика у США, нарешті повернулася до України.

На своїй сторінці в Instagram Святослав Вакарчук, який сам нещодавно став батьком (у 2021 народився його син Іван, а в 2022 з'явилася на світ донечка Соломія), розповів про приємну зустріч із Олегом Сенцовим у Києві.

"Олег на пару днів в Києві. Я на пару днів в Києві. Слава Богу, змогли перетнутись з ним, його дружиною Веронікою і, навіть, Дем‘яном 🤗Встигли поговорити про все: фронт, військову підготовку, творчість і безсонні батьківські ночі 😉 Я дуже люблю щирих людей. Щирих і пасіонарних. Поруч з такими відчуваєш справжній зміст житття. Разом до Перемоги! ps. А Дем’ян най росте здоровий щасливий. Будуть колись з моїм Іваном у футбол грати)", — написав Вакарчук під зворушливою світлиною, на якій позує разом із Сенцовим та його крихіткою-сином.

Українці в коментарях підтримали знаменитостей-патріотів та пораділи за них:

"Здоров'я Вам та Вашим діточкам!!!Бережіть себе!!";

"Гарне фото, Святославе. Бережи вас Господь Бог !".

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