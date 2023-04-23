В этот раз на своей странице в Instagram Кристина Соловий разместила трогательное видео, где солист балета Одесского национального академического театра оперы и балета Ростислав Янчишен вместе с партнершей исполняет танец под песню "Тримай". Артист погиб 19 апреля, за месяц до своего 32-летия, защищая Украину от российских окупантов.

"Больно сейчас смотреть на этот прекрасный танец под мою песню. На видео артист театра Одесской оперы и балета - Ростислав Янчишен. На днях он погиб в войне. Хочу, чтобы о нем не забыли. Хочу, чтобы весь мир знал! В защиту Украины становится цвет ее нации. Лучшие из людей. И это хорошо знает враг. Россияне продолжают свою кровавую расправу уже третий век только за то, что мы есть", — пишет певица.

Ростислав Янчишен с начала полномасштабной войны хотел вступить в ряды ВСУ, но тогда его не взяли, впрочем, он пошел в терроборону, а затем попал на фронт, где служил пулеметчиком.

"Можно отобрать дом, заставить жить в темноте, можно даже целое поколение заставить думать, что у нас один язык. Но никогда! Не уничтожить украинскую нацию и украинскую культуру. Не вынуть из нее душу!", — подчеркнула Кристина Соловий.

Напомним, любимица Вакарчука Кристина Соловий удивила кадрами, которые нанимала в Херсоне.

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