Популярная украинская фитнес-тренер и эксперт телешоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская, которая была женой спортсмена Вячеслава Узелкова и родила ему двоих детей, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость выложила мило фото с подругой и рассказала о своем путешествии.

Как видно, на новых фотографиях Марина запечатлена со своей подругой Эмилией. Они запечатлены в красивой локации и стоят обнявшись, при этом очаровательно улыбаясь. И Марина, и ее подруга при полном параде – они в элегантных нарядах, с укладками и легким естественным макияжем.

В подписи к публикации Боржемская рассказала: "Моя милая Эмилия и ее муж Рои сделали мне невероятный подарок – путешествие в город мечты. Как думаете, куда мы летали? Кто напишет верный ответ, получит от меня подарок. Победителя выберу рандомно. Подсказка: я не раз говорила, что хочу посетить этот город".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию телезвезды:

"Самое главное, что мечта сбылась".

"Как круто, когда мечты сбываются".

"Швейцария или Англия. Но, в любом случае, хорошего вам отдыха. Нужно делать перезагрузку, чтобы были силы бороться, жить, творить и дальше".

"Как похожа доченька".

"Мне кажется, что это Ирландия. Как нетрудно, а жизнь продолжается и очень быстро несется. Молодцы, осуществившие свою мечту".

"Очень красивые девушки".

"Когда это вы успели?"

"Красавицы, звездочки, яркие, безумные, невозможные".

"Какие красотки".

"Мечты должны осуществляться".

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