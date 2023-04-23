На своей странице в Instagram Виктория Булитко разместила забавное видео танцев в гримерке вместе с Яной Глущенко и Юлией Мотрук, которой 23 апреля исполнилось 37 лет. В кадре также появляется Евгений Сморыгин – он крутит пальцем у виска в шоке от поведения девушек.

"Юля, в честь твоего дня рождения - грязные танцы 😅Любим, ценим, ПОЗДРАВЛЯЕМ!", - написала Вика под видео.

На официальной странице "Дизель Студио" коллеги вместе поздравили Юлю.

"Два года назад эта женщина ворвалась в команду «Дизель Шоу» и стала не просто ее частью, а настоящей родной душой 🥰 Это наша Юлия Мотрук, которая сегодня празднует свой День рождения! 🥳 Мотря! Твоя безграничная искренность никого не оставляет равнодушным 😌 А зажигательный смех заряжает на новые свершения и одновременно разряжает даже от самых печальных мыслей 🤗 Твой яркий талант покорил сердца тысяч зрителей 💞 А еще добавил новой перчинки 😏", - написали они.

Коллеги пожелали Юлии Мотрук не терять оптимизма, запала, искренности и яркости.

"Пусть рядом будут такие же невероятные люди, которые будут радовать твое сердце любовью!😘 Пусть самые заветные мечты обязательно сбываются под мирным украинским небом. Работай, создавай, креативь, мечтай! 🤩", - добавили звезды "Дизель шоу".

Напомним, ранее Виктория Булитко удивила кадрами из центра Москвы.

Как сообщала Politeka, Булитко наглядно показала, почему украинцы ненавидят россиян.

Также Politeka писала, что звезда "Дизель Шоу" Булитко стала "невестой".