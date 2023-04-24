Виктория Булитко, звезда "Дизель шоу", показала себя в неожиданном образе. Звезда также опубликовала пост в Инстаграм, где обратилась к украинцам, рассказав о важной дате.

"Нам 8 лет. Дизель шоу. С любовь принимаем поздравления", - написала Булитко в публикации.

Мила Кузнецова сразу же пришла в комментарии поздравить Булитко: "Поздравляю".

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Поздравление лучшим! Красивая фотка)) Спасибо за классные эмоции каждый вечер пятницы которого я ждал постоянно))";

"Поздравляю, спасибо за ваш юмор и всегда яркий женский образ. А песни в вашем исполнении это отдельная любовь!";

"Поздравляю! Желаю вам не останавливаться, а идти дальше только вперед. Надеюсь еще увижу много интересного в новых сериях ;на трех, выжить любой ценой и т.д";

"Вика, даже не похожа. Всему коллективу поздравления! Смотрим каждый вечер на ютубе. Вы молодцы! Любим вас!";

"Украинская Мерлин Монро";

"Я вообще не очень люблю всяческие шоу, но ваш дизель это, а особенно ваша пара Саша и Вика. Наверное, из-за вашей пары его только и смотрю. И вообще, как по мне лучшая пара в дизель шоу)".

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