Популярная украинская блогерша и бывшая жена "Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова, которая теперь сама воспитывает сына Льва, часто радует огромную аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда соцсетей выложила очередное видео из своей гардеробной, в котором устроила переодевание.
Как видно, сначала Даша появилась в кадре в скромном домашнем образе – на ней темный короткий халатик интересной текстуры. А затем она начинает наряжаться. В своем новом образе блогерша надела длинное белое платье с разрезом, сверху накинула черный пиджак с необычным поясом и подобрала белые кеды, хотя сначала мерила черные лоферы. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и милая улыбка.
В подписи к публикации Квиткова написала: "Я уже соскучилась". А поклонники тут же принялись обсуждать новый образ блогерши:
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"Мне кажется если бы я так куда-то одевалась, на меня бы люди смотрели искоса точно".
"Нужно было лоферы без носков надеть, и было бы супер".
"Нет, эти кроссы под платье такого формата не нравятся лично мне. Лоферы, а лучше классические можно на маленьком каблуке".
"С кедами красивее, но пояс тот дешевит".
"В ряды фэшн блогеров еще рано".
"Даша, вы такая красивая кошка".
"Кеды не подходят".
"Мне больше с черной обувью понравилось".
"Даша, всегда топ, но сегодня вообще не то".
"Меня так бабушка одевала, когда было холодно".
"Все супер, кроме кроссовок".
Напомним, "Красота неземная": разведенная Квиткова в маленьком черном платье подчеркнула идеальную фигуру.
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