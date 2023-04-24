Украинская певица Jerry Heil решила поделится подробностями своего возвращения в Украину. Для начала артистка решила сыграть в игру с фанатами в Инстаграм.

"Проверка на вашу внимательность, потому что я это уже вспоминала у себя в телеграмме, у себя в ТикТок, кажется в видео говорила, скоро мы с вами споем эту песню вместе, увидимся с вами на родной земле, но что именно это будет, из-за чего именно я возвращаюсь в Украину Вот это окошко, можете написать свои ответы", - сказала певица.

"Причину возвращения в Украину не знаю, но мечтаю побывать на концерте в родном Харькове", - написал фанат.

"Народ, это и есть причина вообще-то. Я рассказывала в телеграм-канале, кстати, вот, на ручке, мой телеграм-канал о том, что я буду ехать в Украину с туром. Я проедусь многими городами. Мы сейчас быстренько решаем список и я его сразу опубликую. Это будет очень большой, но достаточно большой тур, потому что займет он у меня месяц времени, я вернусь на летние каникулы из Беркли домой и дам в том числе концерт в одном городе в Василькове, потому найдите под меня пожалуйста время", - рассказала звезда в сторис, предлагая заняться планами на лето.

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