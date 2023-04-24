Звезда "Х-Фактора" Аида Николайчук показала, чем занялась после ухода из украинской сцены, поделившись кадрами в своем блоге.

Украинская певица Аида Николайчук решила поделился кадрами своего нового занятия. Звезда в своем Инстаграм показала, как была на стрельбище, где отрабатывала навыки.

"Это было незабываемо! Я в полном восторге от урока. Мне очень нравится. Спасибо, дорогая", - написала Николайчук.

Также звезда показала серию фото, как работала на полигоне. Артистку можно увидеть с оружием в руках среди других людей.

Стоит отметить, Аида Николайчук - известная украинская певица, которая прославилась благодаря шоу "Х-Фактор". На проекте артистка выступила с песней, но судьи не поверили своим ушам, что это настоящий голос певицы. Но Аида спела без музыки снова, подвердив свою честность. Этот фрагмент проекта стал вирусным в Интернете и набрал десятки миллионов просмотров. А недавно Николайчук уехала в Лос-Анджелес и объявила, что не видит себя больше украинской певицей.

"Я хотела бы рассказать о своих планах, но лучше я расскажу о том, что уже произошло. Я по-прежнему хочу петь, но больше не вижу себя певицей в Украине. Очень хочется, чтобы все, что здесь задумано, сбылось", - призналась Николайчук.

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