Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая после начала войны полностью прекратила деятельность в россии и заявила о своей проукраинской позиции, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила видео, на котором показала свой концерт в Германии, но снова расстроила украинцев из-за русского языка.
Так, на кадрах можно увидеть, как Светлана с микрофоном в руках выходит к зрителям, она берет их за руки, затем ей вручают красивый букет, а она все это время не прекращает петь. Примечательно, что поет артистка на русском языке, и пост свой тоже написала на нем, что взбесило украинцев.
В подписи к публикации Лобода написала: "Самое прекрасное в туре – это возможность увидеть самых разных людей, в городах, в которых ты, возможно, никогда бы не оказался, если бы эти люди не ждали тебя. Я знаю, что сегодня единственная терапия – это обмениваться теплом друг с другом. Отдавая, мы становимся больше и сильнее. Спасибо, за то тепло, которое отдаете мне вы".
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Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новое видео звезды:
"А зачем на русском то поешь!"
"А что на русском поет?".
"Я не понимаю и никогда не пойму, как можно представлять Украину на языке агрессора? Это такой позор".
"Да хватит уже этих российских песен, уже допелись, что нас уничтожают".
"Шел 9 год войны".
"Зачем петь на языке врага?".
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