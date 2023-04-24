Популярная украинская певица и солистка группы Go-A Катя Павленко, которая вместе со своим коллективом стала настоящей звездой "Евровидения" и прославилась на весь мир, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на совей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась фото человека, который, как оказалось, создал группу Go-A.

На фотографии можно увидеть парня, который сидит за музыкальной аппаратурой. Его зовут Тарас Шевченко, и он отмечает свой день рождения. Именно по этому случаю Катя рушила представить его публике.

"Под этим фото вы можете изо всех сил поздравить @tarasyku с тем, что он родился! А потом решил создать группу Go-A. Давайте, давайте! У человека день рожденья! Отложите все свои дела и сделайте это!", - написала Павленко в подписи к публикации.

Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию артистки:

"Мои поздравления! Удачи и Победы!".

"С днем рождения и спасибо за основание Go-A. Какой замечательный подарок миру – слушаю вас, ребята, каждый день".

"С днем рождения, спасибо за прекрасную музыку".

"Поздравляю с днем ​​рождения! Желаю сил, вдохновения и Победы! Спасибо за важную работу, которую вы делаете!".

"Ваша группа – воплощение моей мечты о современной украинской музыке! С днем рождения, вдохновения и много и благих лет!".

"С днем рождения!".

"Поздравляю с днем рождения".

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