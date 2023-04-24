Популярный украинский исполнитель и участник "Евровидения" Melovin (Костя Бочаров), который с начала войны полностью украинизировался в жизни и творчестве, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист опубликовал необычное видео и сделал заманчивое заявление.

Как оказалось, в руки к артисту попала настоящая российская ракета, которая летела разрушать нашу землю, а стала сувениром. Melovin подчеркнул, что она обезвреженная, так что ее можно или во дворе поставить, или кому-то подарить. А вот он решил ее "продать" за донаты на ВСУ.

"Никогда не думал, что когда-нибудь это напишу. Вот эту фразу: "У меня есть ракета". Журналисты часто спрашивают, что изменилось во мне за последний год. Пожалуй, вот это самое главное – я перестал офигивать. Украинцы собрали на спутник, украинцы через неделю закрывают сборы на дроны, авто, тяжелые и дорогие ремонты… Ну и еще: украинцы продают российские ракеты. Ну, то есть это я продаю. Как от сердца отрываю! Обезвреженная. Настоящая. Она летела сюда по наши души, а стала сувениром. Хорошим сувениром – такое и во дворе поставить приятно, и подарить – не грех. А я собираюсь продать, чтобы подогнать коней и крыльев нашей армии", - написал Костя в подписи к публикации и рассказал подробности, куда сбрасывать донаты и на что они потом будут направлены.

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