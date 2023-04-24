Ведущий и ресторатор, а также звезда "Голос країни" Даниэль Салем в Инстаграм делится личными кадрами вместе с товарищами, которые изредка успевает заснять на передовой. Многие по-прежнему волнуются за мужчину, о чем пишут ему в Инстаграм.

Непростые реалии с передовой Салем старается показывать с долей юмора, чтобы поднять кому-то настроение и добавить, что надо держаться всегда. В этот раз Даниэль взволновал украинок кадрами, на которых скрывался от очередного удара оккупантов.

«Как-то сидели мы втроем с andrey__ivanov93 и mishania_8888 в детской и думали, красить потолок или не красить и решили, что надо бы покрасить» - иронично подметил Салем под видео.

В сети высказались по-разному:

«Пусть Господь хранит вас нашими молитвами; Это страшно из-за экрана телефона; Держитесь! И хай вас Бог бережет!; Берегите себя ребята; Вы лучшие ребята на планете! 🔥Берегите себя!; Да хранит вас Господь....; Пусть ангел хранитель вас бережет 🙏».

Ранее Салем поделился, что у него нет больше бизнеса и у него есть только зарплата, которую он получает от государства. Он не говорит о сумме, потому что не может раскрыть место своей службы. Также Даниэль отмечает, что он не принимает деньги за свои появления в средствах массовой информации и рекламных интеграций, так как считает это неправильным.

"У меня нет бизнеса. Я оставил все. У меня есть только зарплата, которую я получаю от государства" - поделился Салем.

Также сообщалось, что звезда "Голос страны" Даниэль Салем получил тяжелую травму на фронте.

Кроме того, сообщалось, что Даниэль Салем показал эмоциональные кадры.

Также Politeka.net писала, что Салем назвал звездных коллег, которые его неприятно удивили после вторжения России.