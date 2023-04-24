Украинский актер Константин Войтенко, знакомый зрителям благодаря сериалу «Домик на счастье» и участию в шоу «Танцы со звездами», встретил новую любовь.

Об изменениях в личной жизни Константин Войтенко рассказал, не дожидаясь пока это сделают другие, пишет Politeka.net.

«Самое приятное в жизни – это любить и чувствовать, что тебя любят», – прокомментировал Войтенко фото, на которых он вместе со своей новой возлюбленной, украинским дизайнером одежды Наталией Каминской.

Напомним, осенью 2022 года Константин Войтенко расстался с женой после семи лет брака.

Уже бывшая жена актера сообщила, что собирается вернуть свою девичью фамилию.

«Почему? Потому что эра жизни Валентины Войтенко подошла к концу. Пора прощаться. Я больше не жена Кости. И не хочу носить его фамилию. Наверняка это последний из этапов отсоединения, которых уже произошло немало. Встречайте и запоминайте, Валентину Маринину", - рассказывала Валентина на своей странице в соцсети.

во время участия в 2021 году в шоу «Танцы со звездами» Константин Войтенко признался, что они с супругой переживают кризис.

На время они помирились, но спасти брак все же не удалось.

Комментируя фото Войтенко с новой возлюбленной, некоторые пользователи соцсетей не сдержались, отметив, что его бывшая жена нравилась им больше.

«Жаль, что семью не сохранили…», «Жена лучше была…жалко, когда семьи так просто….».

Другие же выразили восхищение новой избранницей актера и пожелали им счастья.

«Рада за вас! Любовь вам на всю жизнь»,

«Костик, радуюсь за тебя»,

«Будьте счастливы, берегите любовь»,

«Да…счастливые не замечают времени вместе. Пусть это будет крутой старт взаимных сильных чувств…».

Добавим, что бывшая жена актера сейчас находится за границей – вместе с ребенком Валентина Маринина уехала из Украины, спасаясь от войны.

На днях в своем новом посте девушка рассказала, что развод был тяжелым и как сейчас складывается ее жизнь.

Также сообщалось, что Войтенко после начала полномасштабной войны стал волонтёром.

Кроме того, Politeka.net писала, в каких отношениях остались Константин Войтенко и его бывшая супруга после развода.