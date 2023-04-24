В этот раз на своей странице в Instagram Джамала похвасталась, что накануне побывала в киевском музее драгоценностей на выставке Mıras.

"Просто в центре Киево-Печерской Лавры находится удивительная и ценная экспозиция старинных и редких Крымскотатарских вещей: от посуды до платьев и украшений. Не знаю, как у вас, но когда я попадаю в такие места, я все больше нахожу ответов в себе. Например: "Почему я выбираю именно такие цвета и такие украшения?". Это как будто находится в моей ДНК! Тогда ты понимаешь, что все эти украшения на фессе (головной убор) - это не просто игрушка. Это приданое, которое получали с рождения, когда рождалась девочка", - рассказала певица.

Артистка показала подборку ярких фото сокровищ музея, среди которых и знаменитая скифская пектораль.

"Эти все украшения, к сожалению, во время депортации женщины отдавали просто за хлеб! Поэтому, в результате, очень мало сохранилось наше наследие. Но все равно, когда я прихожу в такие музеи, я с гордостью понимаю, что эта скифская пектораль есть также частью и моей истории. Это очень вдохновляет, это укрепляет тебя как человека с глубокой историей. Советую всем пойти, вдохновиться и почувствовать себя частью мировой культуры", - добавила Джамала.

Напомним, Джамала неожиданно обратилась к украинцам.

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Как Politeka сообщала, Джамала в образе с необычным венком заинтриговлаа фанатов.