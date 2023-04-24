Лидер коллектива Kalush Orchestra Олег Псюк, который вместе с группой получил победу на прошлогоднем "Евровидении" в Турине, ответил на обвинения Иво Бобула в звездной болезни.

Об этом говорится в сюжете ЖВЛ.

Так, в ролике привели слова из интервью Иво Бобула, который рассказал, что мол парни из группы Kalush Orchestra отказываются фотографироваться с фанатами и избегают общения с ними. По словам звезды эстрады, народ, как поднял, так и опустит, не нужно зазнаваться.

На это Олег Псюк заявил, что ничего в нем не изменилось, каким он был до популярности, таким и остался. К тому же, они постоянно после сольных концертов выходят к людям пообщаться, раздать автографы и сфотографироваться.

"Правда такая, что каждый, кто был у нас на концертах, знает, что мы выходим фотографироваться. Хотя, делает так не каждый, а мы делаем. Бывает по-разному, бывает, что спим по 2-3 часа, бывает, что сутками не спим, но мы выходим. И даже пацаны говорят: "Блин, давай сегодня не выходим". Но я всегда говорю: "Нет, мы должны выйти". Это правильно, так работает сольный концерт", - ответил Псюк Иво Бобулу.

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