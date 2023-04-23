Популярний український телеведучий Григорій Решетник, який з початку війни залишається в Україні, хоча має трьох неповнолітніх дітей і міг би спокійно виїхати за кордон, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так на цей раз ведучий поділився романтичними фото з коханою дружиною Христиною.

Як видно, на нових знімках Григорія та Христину знято на прогулянці в Києві, а потім прийшли додому. Перед камерою телеведучий з'явився у сильному образі – на ньому темні штани та футболка, а зверху він накинув білий піджак цікавого фасону. Христина теж не поступається за стилем – на ній вузькі джинси, біла блуза та модний чорно-білий піджак. Доповнюють образ бежеві черевики на шпильках та світла сумочка.

У підписі до публікації Решетник написав: "Моя прекрасна дружина". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію телезірки:

"Бажаю вам довгого щасливого життя та обов'язково разом".

"Ви прекрасні".

"Така гарна щаслива пара, щастя вам".

"Прекрасні. Люблю вас".

"Нехай Господь зберігає вашу родину".

"Неймовірні".

"Яка гарна пара".

"Ви не ймовірна пара. Нехай у вас буде нескінченна любов, гармонія та домашній затишок".

"Дуже добра пара. Щастя вам".

"Ви чарівні. Бережіть один одного".

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