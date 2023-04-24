В этот раз на своей странице в Instagram Евгений Клопотенко показал, как приготовить капустно-сырные оладьи.

"Если вы любите кабачковые оладьи так, что готовы есть их круглый год, то этот рецепт – именно для вас. Спойлер: кабачков здесь не будет. Но мы сделаем что-то очень похожее и не менее вкусное", – советует звезда "Мастер Шеф".

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 300 г капусты (старая или молодая – одинаково вкусно)
  • 1 морковь
  • 1 ч.л хрена
  • 3 яйца
  • 1 ст.л сметаны
  • 70 г муки
  • 150 г сыра

Капусту мелко шинкуем, добавляем потертую морковь. Туда же выбиваем яйца, добавляем сметану, муку, натираем сыр, заправляем хреном и все хорошо перемешиваем.

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"Ну ибо тягучесть сыра все сделает вкуснее (а еще, сыр придаст нам ту нежность, которой не хватает без кабачков. Идеально). Далее выкладываем тесто на разогретую сковороду с маслом и жарим оладьи до золотистой корочки с обеих сторон. Вот так просто, готово. Подаем с холодной сметаной, млеем от количества сыра и наслаждаемся", - добавил Евгений Клопотенко.

Украинцы в комментариях оценили рецепт:

"Ооох, аж слюнки текут 😍";

"Сделаю то же только с кабачками. Потому что 😍";

"Когда Клопотенко так ест, мне хочется его отведать, а не эти оладьи".

Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.

Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.

Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.