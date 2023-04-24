В этот раз на своей странице в Instagram Евгений Клопотенко показал, как приготовить капустно-сырные оладьи.
"Если вы любите кабачковые оладьи так, что готовы есть их круглый год, то этот рецепт – именно для вас. Спойлер: кабачков здесь не будет. Но мы сделаем что-то очень похожее и не менее вкусное", – советует звезда "Мастер Шеф".
Нам понадобятся следующие ингредиенты:
- 300 г капусты (старая или молодая – одинаково вкусно)
- 1 морковь
- 1 ч.л хрена
- 3 яйца
- 1 ст.л сметаны
- 70 г муки
- 150 г сыра
Капусту мелко шинкуем, добавляем потертую морковь. Туда же выбиваем яйца, добавляем сметану, муку, натираем сыр, заправляем хреном и все хорошо перемешиваем.
Даниэль Салем рассказал об очень важном человеке в жизни: "Друг за друга готовы жизнь отдать"
База для флота рф прекращает свое существование в Севастополе: что известно о взрывах в оккупированном Крыму
"Не осуждайте, это чей-то ребенок!": 27-летний парень поплатился за свою ошибку жизнью
ВСУ получила мощное оружие: эксперт рассказал, что при наступлении может сыграть ключевую роль
Скандал в больнице, где дедушка стоял на коленях, получил продолжение: что говорят врачи
"Ну ибо тягучесть сыра все сделает вкуснее (а еще, сыр придаст нам ту нежность, которой не хватает без кабачков. Идеально). Далее выкладываем тесто на разогретую сковороду с маслом и жарим оладьи до золотистой корочки с обеих сторон. Вот так просто, готово. Подаем с холодной сметаной, млеем от количества сыра и наслаждаемся", - добавил Евгений Клопотенко.
Украинцы в комментариях оценили рецепт:
"Ооох, аж слюнки текут 😍";
"Сделаю то же только с кабачками. Потому что 😍";
"Когда Клопотенко так ест, мне хочется его отведать, а не эти оладьи".
Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.
Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.
Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.