На своей странице в Instagram Мария Ефросинина поделилась своим опытом работы с психологом.
"-"Рассказывайте!»..
- «Да, в принципе, у меня все хорошо…»
- «О, как замечательно, расскажите мне, порадуемся за вас вдвоем»…
Так началась моя первая встреча с психологом. Внутри недоверие, страх, стыд показать свои недостатки и слабости. И, вообще, психологи для психов, и я не понятно, что делаю на этом удивительно комфортном диване", - вспоминает ведущая.
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Но вот уже шесть лет, как она не представляет своей жизни без системной работы с психоаналитиком.
Звезда подчеркнула, что украинское общество ждет ужас, если мы сейчас не осознаем, что все нуждаемся в психологической поддержке, ведь каждый человек в стране так или иначе уже пострадал от войны.
"Все состояния, которые вы сегодня переживаете – это естественно. Нормально, если вам тревожно, нормально, если хочется плакать, нормально, если не хочется вставать с постели. Но не надо ждать, что она сама пройдет. Не пройдет! Дальше придут болезни. Собирайте себя и идите за помощью. И это вовсе не будет означать, что вы слабый человек. Напротив, это говорит о том, что вы сильный, а, главное, сознательный человек – вы помогаете себе стать здоровым, чтобы помогать стране победить!" – добавила Мария Ефросинина.
Напомним, Ефросинина призналась, почему не может часто общаться с Поляковой.
Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.
Также Politeka писала, что Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.