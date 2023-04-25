Анна Тринчер показала, как выглядела задолго до популярности, поделившись кадрами в своем блоге.

Анна Тринчер решила поделиться с фанатами архивными фото. Звезда опубликовала в своем Инстаграм снимок, где позировала еще совсем маленькой.

"Помню, как маленькая Аня смотрела на всех этих голливудских певиц и актерок и мечтала быть как они. Вырасти, стать богатой, красивой, популярной. Знакомо?", - написала Тринчер.

"Вот, кстати, я похудела на 10 кг за два месяца через то, что бывшему не нравилась моя фигура. И прикол в том, что он меня сам посадил на жесткую диету и не позволял кушать почти ничего. И таких примеров много", - написала звезда на втором сторис, показывая себя.

"Мерлин: девушка - мечта-миллионов. Но глубоко несчастная и меняла одни токсические отношения на другие. Ей изменяли, не ценили, ограничивали и бросали", - написала на еще одном сторис историю Монро.

"Я в 18. Красивая, зарабатываю на своем деле, постоянно улыбаюсь, но не знаю себя, не ценю, не уважаю, боюсь говорить нет. Кого я встречаю? Абьюзера", - написала Анна на следующем сторис.

Стоит отметить, Анна Тринчер - известная украинская певица, которая недавно вышла замуж за провокационного блогера Александра Волошина. Пара уже успела несколько раз поссориться и не планирует детей.

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