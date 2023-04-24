Популярная украинская певица Анна Тринчер, которая осенью вышла замуж за своего возлюбленного блогерша Александра Волошина, чатсо делится в Instagram яркими публикациями и стильными фотосессиями. Так, в этот раз звезда выложила в сети фото и видео, на которых показала, что с ней случилось после того, как вырвала зубы.

Как оказалось, 21-летняя Аня столкнулась с проблемой почти всех людей ее возраста – ее начали тревожить зубы мудрости. Похоже, артистка решила избавиться от этой проблемы, обратилась к специалисту и вырвала зубы. После процедуры у артистки сильно распухло лицо, и она решила не скрывать свой вид от поклонников. На фото и видео Анна во всей красе продемонстрировала свое опухшее лицо.

А в подписи к публикации Тринчер поделилась своим состоянием: "24 оттенка Анечки Тринчер… Мдааа, честно, я думала, что после маммопластики – вырвать зубы для меня будет, как моргнуть глазами. Но, к сожалению, есть невозможно, смотреть на себя невозможно, такое ощущение, что щеки кто-то постоянно растягивает. От еды кайфа не получаешь, от этого еще больше бесишься. Если бы я знала, что такая реабилитация – никогда бы на это не решилась. А, да, когда я выходила из седации – я все придумала и наиграла. А у вас был подобный опыт? Как пережили реабилитацию?".

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