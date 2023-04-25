Украинская певица Тоня Матвиенко решила высказаться о выступлении Русланы на Евровидении. Звезда опубликовала пост в своем сторис, предложив украинцам высказать свое мнение.

"Я тоже считаю, что Руслана должна быть на Евровидении. А вы как считаете?", - написала Тоня в публикации.

Стоит отметить, что Руслана поделилась своим мнением об этом в Инстаграм. Звезда, по ее словам, не знает, будет ли выступать на сцене конкурса.

"Слава Украине! Меня спрашивают, буду ли я стоять на сцене #Евровидения, которое будет происходить от имени Украины и пройдет в Ливерпуле. Я этого не знаю.Пока у меня нет предложения или официального приглашения от организаторов Суспільне - Национальной общественной телерадиокомпании Украины. По состоянию на сегодняшний день на главной сцене Евровидения мое выступление не запланировано ни в финале, ни в полуфиналах", - написала Руслана в публикации.

Фанаты, включая Маричку Падалко и Тоню Матвиенко, поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Вы безусловно легенда Евровидения, одна из самых ярких побед в истории. НО. Я думаю, что организаторы просто хотели привлечь новые имена. Когда Украина проводила Евровидение 2005 и 2017 годов, вы уже выступали на этих конкурсах. Я думаю, что таким образом комитет хотел определенного разнообразия, и чтобы не повторяться, пригласили других участников от Украины, которые тоже достойны внимания. Тем более что вообще нет такой традиции, чтобы все прошлые победители из страны каждый раз выступали, когда их страна побеждает";

"Вы должны выступить! Сам удивился, что вас нет среди объявленных артистов".

Напомним, звезда "Евровидения" Руслана рассказала, почему ей стало тяжело петь

А еще Politeka писала, что звезда "Евровидения" Руслана поразила украинцев кадрами из Испании

Также Politeka сообщала, что звезда "Евровидения" Руслана Лыжичко призналась, чего больше всего сейчас боится