Елизавета Глинская рассказала, как приготовить гравлакс со свеклой.

"Очень красивая и вкусная закуска - красная рыба в скандинавской засолке. Это - гравлакс😋 Я покажу рецепт гравлакса из форели со свеклой😉", — пишет звезда "Мастер Шеф".

Нам понадобятся такие ингредиенты:

1 кг красной рыбы

2 ст. л. сахара

3 ст. л. морской соли

2 свеклы

цедра лимона

30 г хрена (со свеклой - по желанию)

30 мл водки или коньяка

+ огурец и укроп для подачи

Мелко натираем свеклу, добляем соль, сахар и цедру лимона. Перемешиваем и отставляем в сторону на 10 минут.

С рыбы снимите шкуру и уберите кости. Обработайте ее водкой и натрите хреном.

Выкладываем на противень половину подготовленной свеклы, на эту подушку выкладываем рыбу, а сверху закрываем ее второй частью свеклы. Затягиваем все пищевой пленкой, а сверху помещаем доску и дополнительный груз. Отправляем рыбу в холодильник на 12 часов.

Затем убираем с рыбы свеклу, промываем ее и просушиваем. Нарезаем гравлакс тонкими полосками и можно подавать. Елизавета Глинская предложила вариант подачи вместе с огурцом, нарезанным та тонкие пластинки и скрученным в рулетики, а также с зеленью укропа.

В холодильнике гравлакс, очищенный от свеклы, лучше всего хранить до 5 суток. Рыбу также можно морозить - до 1 месяца.

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