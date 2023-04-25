Елизавета Глинская рассказала, как приготовить гравлакс со свеклой.
"Очень красивая и вкусная закуска - красная рыба в скандинавской засолке. Это - гравлакс😋 Я покажу рецепт гравлакса из форели со свеклой😉", — пишет звезда "Мастер Шеф".
Нам понадобятся такие ингредиенты:
- 1 кг красной рыбы
- 2 ст. л. сахара
- 3 ст. л. морской соли
- 2 свеклы
- цедра лимона
- 30 г хрена (со свеклой - по желанию)
- 30 мл водки или коньяка
+ огурец и укроп для подачи
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Мелко натираем свеклу, добляем соль, сахар и цедру лимона. Перемешиваем и отставляем в сторону на 10 минут.
С рыбы снимите шкуру и уберите кости. Обработайте ее водкой и натрите хреном.
Выкладываем на противень половину подготовленной свеклы, на эту подушку выкладываем рыбу, а сверху закрываем ее второй частью свеклы. Затягиваем все пищевой пленкой, а сверху помещаем доску и дополнительный груз. Отправляем рыбу в холодильник на 12 часов.
Затем убираем с рыбы свеклу, промываем ее и просушиваем. Нарезаем гравлакс тонкими полосками и можно подавать. Елизавета Глинская предложила вариант подачи вместе с огурцом, нарезанным та тонкие пластинки и скрученным в рулетики, а также с зеленью укропа.
В холодильнике гравлакс, очищенный от свеклы, лучше всего хранить до 5 суток. Рыбу также можно морозить - до 1 месяца.
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