Елизавета Глинская рассказала, как приготовить гравлакс со свеклой.

"Очень красивая и вкусная закуска - красная рыба в скандинавской засолке. Это - гравлакс😋 Я покажу рецепт гравлакса из форели со свеклой😉", — пишет звезда "Мастер Шеф".

Нам понадобятся такие ингредиенты:

  • 1 кг красной рыбы
  • 2 ст. л. сахара
  • 3 ст. л. морской соли
  • 2 свеклы
  • цедра лимона
  • 30 г хрена (со свеклой - по желанию)
  • 30 мл водки или коньяка

+ огурец и укроп для подачи

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Мелко натираем свеклу, добляем соль, сахар и цедру лимона. Перемешиваем и отставляем в сторону на 10 минут.

С рыбы снимите шкуру и уберите кости. Обработайте ее водкой и натрите хреном.

Выкладываем на противень половину подготовленной свеклы, на эту подушку выкладываем рыбу, а сверху закрываем ее второй частью свеклы. Затягиваем все пищевой пленкой, а сверху помещаем доску и дополнительный груз. Отправляем рыбу в холодильник на 12 часов.

Затем убираем с рыбы свеклу, промываем ее и просушиваем. Нарезаем гравлакс тонкими полосками и можно подавать. Елизавета Глинская предложила вариант подачи вместе с огурцом, нарезанным та тонкие пластинки и скрученным в рулетики, а также с зеленью укропа.

В холодильнике гравлакс, очищенный от свеклы, лучше всего хранить до 5 суток. Рыбу также можно морозить - до 1 месяца.

Напомним, Елизавета Глинская дала рецепт простой и очень вкусной закуски из скумбрии.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт вкуснейшей творожной плетенки.

Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт вкуснейших банановых оладий.