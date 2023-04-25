На своей странице в Instagram Андре Тан рассказал, что с детства нас учат "забрасывать" свои потребности подальше, но на самом деле потребности ≠ эгоизм.

"Просто вспомните ситуации, когда вас просили терпеть, делать, что нужно кому-то, или делиться своими вещами. Что происходило, если вы начинали противиться, плакать, заявлять о себе? Вас называли эгоистом. "Только о себе и думаешь", "Тебе сколько лет, не стыдно?", "Да что ты плачешь?". В результате появилось убеждение: думать о себе, своих интересах и желаниях - быть эгоистом, плохим человеком, неудобным. Это значит, что меня могут бросить, отвернуться от меня", - пишет дизайнер.

Он подчеркнул, что здоровый эгоизм – это нормально, ведь именно он помогает заботиться о себе.

"Иметь здоровый эгоизм - это:

▪️строить гармоничные отношения с близкими

▪️находиться в ресурсе

▪️знать, чего вы хотите - кусочек того торта или поплакать

▪️брать ответственность и быть в сознании

▪️избавиться от тех, кто паразитирует на вас

▪️уметь заявлять о том, что вам нужна помощь

▪️ не бояться отказов

Так что своих потребностей не нужно бояться или стыдиться. Они, на самом же деле, нас направляют и делают теми, кем мы являемся", - добавил Андре Тан.

Напомним, Андре Тан показал украинкам, как стильно носить белую рубашку.

Как сообщала Politeka, Андре Тан признался, как рождение дочери изменило его жизнь.

Также Politeka писала, что Андре Тан из-за границы неожиданно высказался об украинцах.