Популярная украинская блогерша и журналистка Рамина Эсхакзай, которая в прошлом была невестой исполнителя Виталия Козловского, а недавно заявила о расставании с еще одним женихом Евгением Прониным, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась милым фото и рассказала, как переживает разрыв с возлюбленным.

Как известно, на днях Рамина сообщила поклонникам о расставании с адвокатом Евгением Прониным. Пара была вместе пять лет, а предложение руки и сердца адвокат сделал в романтической атмосфере на Мальдивах. Блогерша не стала объяснять причину разрыва, однако в новом посте поблагодарила поклонников за поддержку и рассказала, как переживает расставание.

По словам Эсхакзай, она решила поддержать тех, кто возможно оказался в такой же ситуации и переживает расставание.

"После поста о расставании с женихом я получила от вас множество слов поддержки. Этим постом я хочу поддержать тех, кто проходит через расставание и ищет пути "экологического" выхода из отношений.

Мой план таков:

1. Минимум на полгода-год углубиться в себя, в свои желания и цели.

2. Поработать с психологом. Найти моменты, где я была токсична в отношениях. Искоренить те паттерны поведения, которые привели к завершению этих отношений.

3. Еще раз углубиться в себя. Ощутить кто я? Чего я хочу? Какого человека вижу рядом с собой? Каким вижу свое будущее.

Эти три пункта кажутся простыми, однако за ними стоит очень большой пласт работы над собой. И я готова", - написала Рамина.

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