Овощные салаты можно подавать к гарнирам и мясным блюдам. Кроме того, они отлично подойдут, как самостоятельное блюдо. Особенно вкусными салаты получаются во время весенне-летнего сезона, когда начинает повляется новый урожай.

Украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко показал рецепт легкого салатика из капусты и яблока.

Евгений Клопотенко отметил, что иногда простые в приготовлении салаты обладают непревзойденным и ценным вкусом. Потому кулинар предложил сочетать свежее яблоко с нежными листьями капусты и зеленым горошком.

Что вам понадобится для салатика по рецепту Евгения Клопотенко:

700 г белокочанной капусты (примерно 1/2 кочана)

1 среднее яблоко

1/2 стакана зеленого горошка (свежего или замороженного)

1,5-2 ст. л. подсолнечного масла

1 ст. л. столового или яблочного уксуса

1/2 ст. л. сладкой горчицы

соль и перец по вкусу

Как приготовить:

1. Мелко нашинкуйте капусту и перетрите ее руками с небольшим добавлением соли.

2. Очистите яблоко и вырежте серединку с семечками. После чего натрите на крупной терке.

3. Возьмите кипяток и залейте им горошек. Оставьте на 2 минуты. После этого вылейте на дуршлаг или сито, чтобы стекла лишняя вода, а горошек стал сухим.

4. Готовим соус: в маленькой стеклянной банке смешайте подсолнечное масло, сладкую горчицу, уксус, щепотку соли и перца по вкусу. Закройте банку крышкой и тщательно встряхните ее несколько раз, чтобы заливка для салата стала однородной.

5. Соедените овощи и полейте их соусом. После чего перемешайте. Можете подождать около 5 минут, чтобы салатик настоялся. Тогда вкус будет еще лучше.

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