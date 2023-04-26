Победительница "Танців з зірками" Илона Гвоздева думала, что умирает, не могла спать, и даже дышать не была в состоянии. К тому же, ее мучали другие симптомы.

Украинская хореограф Илона Гвоздева, которая выходила на паркет "Танців з зірками" и стала победительницей этого танцевального проекта, недавно рассказала, что немного приболела. После чего танцовщица поделилась в Инстаграм-Сториз, что у нее вылезли последствия простуды, с которыми ей придется бороться.

Так, победительница "Танців з зірками" показала красные пятнышки, которые появились у нее на лице. Они добавились к простудному заболеванию, которым та раньше болела.

"Это просто ужас. Вот такая история у меня продолжается на лице. Как говорят, неприятности не приходят одни. До болезни еще прибавилась аллергия. Надеюсь, что до благотворительного мотивационного мероприятия "Ukrainian Women Unity" я смогу снова стать красивой", - поделилась с подписчиками Илона Гвоздева.

Танцовщица также честно рассказала, что ощущения у нее были презренные. Победительница "Танців з зірками" думала, что умирает, не могла спать, и даже дышать не была в состоянии. К тому же, ее мучали другие симптомы.

"Зуд, глаза в слезах, красные, вокруг носа все красное и раздраженное, дышать нечем. Кроме этого, горло болит, а ночью без сна, запас и вкус почти неощутимы", - резюмировала Илона Гвоздева.

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