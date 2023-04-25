Скандалы и обсуждение певца Потапа продолжаются, поскольку артист избегает внимания и отказывается признаться: где он сейчас, сбежал ли из страны и что он планирует делать дальше.

В феврале 2022 года Игорь Кондратюк, украинский продюсер, был приглашен на съемки телевизионной передачи, ведущим которой был Потап, и сейчас раскрыл детали в интервью.

Он вспомнил об одном неловком моменте, жена Потапа Настя Каменских рассказывала ранее, они уехали за неделю до вторжения. Кондратюк вспомнил, что 20 февраля точно присутствовал на съемках этого шоу, и рассказал, что во время съемки Потап поздоровался с ним "сквозь зубы".

Кондратюк спросил, что происходит, на что Потап ответил: "Ты же знаешь, что происходит". Кондратюк уточнил, что он критиковал Потапа за выступление на сцене в РФ в 2014 году, поэтому между ними сохранялось напряжение.

Мы также писали, скандальный трек «Волонтер» Потапа Юрий Горбунов объяснил его эпатажностью.

«Я Алексея хорошо знаю, люблю его, он очень добрая, тонкая натура и очень творческая. То, что он любит эпатаж и иногда вылезает боком. Да, мы видим. Я бы такую ​​песню не выпустил или изменил текст. Но нужно знать Алексея. Он на эпатаже часто показывал свою сущность», – объяснил Горбунов в интервью Славе Демину.

Напомним, на фоне нового скандала Потап "пропал".

Также сообщалось, что блоггер назвал причину возможного развода Потапа и Насти Каменских.

Кроме того, Politeka.net писала, что экс-подопечная Потапа рассказала о его непристойных предложениях.