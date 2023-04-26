Катя Осадчая, которая после полномасштабного вторжения занялась поиском пропавших, рассказала историю о спасении. Звезда поделилась в своем блоге Инстаграм фотографией спасенного и его историей.
"Кот, переживший оккупацию, но потерявший хозяина… Его забрали россияне, гражданские в плен… Каждый раз, когда мы ездим на съемки интервью с родственниками пропавших, мы попадаем в жизнь людей, ожидающих и мы очень верим, что они дождутся своих. Гражданский плен продолжает быть очень болезненной темой. Не забывайте об этом и вы, мы должны сделать все, чтобы все гражданские вернулись", - написала Осадчая.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Кот шикарный. Найти ему хорошего хозяина";
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"Желаю котику встретиться со своим хозяином в ближайшее время";
"Очень похож на моего! Одно лицо";
"Классный котяра, такой спасённый".
А до этого Катя показала сыновей, с которыми праздновала Пасху. Звезда поделилась снимками в Инстаграм.
"Со светлым праздником, с Пасхой!
Наши надежды, наши молитвы, наша общая на всех мечта. Пусть светлый праздник принесет такой желанный покой. Мира и согласия каждой семье. Молимся за каждого нашего Героя и за каждого украинца, и за тех, кто на небе", - написала звезда.
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