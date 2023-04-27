Популярная украинская блогерша и бывшая жена "Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова, которая теперь сама воспитывает сына Льва, часто радует огромную аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда соцсетей выложила кадры из откровенной фотосессии, правда кроме комплиментов получила и критику.

Как видно, на новых черно-белых и цветных профессиональных снимках Даша появилась в разных позах и в горячем образе. Так, на ней соблазнительное черное боди с прозрачными рукавами и пикантным вырезом. Этот наряд только подчеркнул исхудавшее тело блогерши. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий естественный макияж.

В подписи к публикации Квиткова предложила поклонникам выбрать, какое из фото им нравится больше всего. Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию блогерши:

"Ну какая ты красавица".

"Даша, вы невероятно красивая женщина!".

"Дашенька, это уже перебор".

"Не даешь нам отдохнуть между этим огненным контентом".

"Такое впечатление: упала, а сил у бедной подняться ну совсем нет".

"Какая красивая".

"Очень эстетично и непринужденно".

"Вы, как вишенка на торте как красивая, нежная и сочная".

"Тот случай, когда развод пошел на пользу".

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