Популярная украинская певица Светлана Тарабарова, которая перед самыми родами презентовала новый "детский" альбом, а на днях в третий раз стала мамой, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась трогательным видео со знакомства старших детей с новорожденной сестричкой.
В ролике можно увидеть, как Светлана вместе с мужем показывают сыну и дочке новорожденную сестричку в коляске. И надо сказать, что дети в восторге от нового члены семьи. Так, радостная дочка заглянула к крошке и констатировала, что она очень маленькая. А вот сын певицы ничего не смог сказать, он просто прыгал от восторга.
В подписи к публикации Тарабарова написала: "Этот момент навсегда в моем сердце. Иван и Мария впервые увидели сестричку".
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Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать очаровательное видео:
"Как назвали маленькую?".
"До слез, невероятно рада за вашу семью!".
"Боже, как это трогательно и мило, до мурашек. Здоровья вашей большой семье".
"Какая вы молодчинка. Настоящая женщина. Подарили чудо миру, еще одну жизнь".
"У Вас такие детки отличные и вообще у вас прекрасная семья! Будьте всегда счастливы!".
"Это счастье не передать словами".
"Пусть дочь растет здоровой и счастливой в свободной мирной Украине".
"Пусть ваши дети растут здоровыми!".
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