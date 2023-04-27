Популярная украинская певица Светлана Тарабарова, которая перед самыми родами презентовала новый "детский" альбом, а на днях в третий раз стала мамой, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась трогательным видео со знакомства старших детей с новорожденной сестричкой.

В ролике можно увидеть, как Светлана вместе с мужем показывают сыну и дочке новорожденную сестричку в коляске. И надо сказать, что дети в восторге от нового члены семьи. Так, радостная дочка заглянула к крошке и констатировала, что она очень маленькая. А вот сын певицы ничего не смог сказать, он просто прыгал от восторга.

В подписи к публикации Тарабарова написала: "Этот момент навсегда в моем сердце. Иван и Мария впервые увидели сестричку".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать очаровательное видео:

"Как назвали маленькую?".

"До слез, невероятно рада за вашу семью!".

"Боже, как это трогательно и мило, до мурашек. Здоровья вашей большой семье".

"Какая вы молодчинка. Настоящая женщина. Подарили чудо миру, еще одну жизнь".

"У Вас такие детки отличные и вообще у вас прекрасная семья! Будьте всегда счастливы!".

"Это счастье не передать словами".

"Пусть дочь растет здоровой и счастливой в свободной мирной Украине".

"Пусть ваши дети растут здоровыми!".

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