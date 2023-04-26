Популярный украинский музыкант и исполнитель Позитив (Алексей Завгородный), который был солистом группы "Время и Стекло", а во время войны ушел из продюсерского центра Потапа, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист поделился забавным видео и рассказал о съемках нового клипа.
Похоже, Позитив решил полностью уйти в сольную карьеру после распада группы "Время и Стекло" и записи нескольких сольных треков с другими артистами. Так, исполнитель показал забавное видео, как оказалось, со съемок клипа на его сольную песню "Спалахи". В ролике Позитив весело шагает между высоких деревьев и напевает строки из новой песни.
В подписи к публикации Позитив написал: "Сегодня снимаем "Спалахи". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию музыканту. Так, одно из первых на публикацию артиста отреагировала его бывшая коллега по группе Надя Дорофеева, она написала коротко: "Клево".
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"Очень круто".
"Как прикольно".
"Очень ждем".
"Уже хочу слушать!".
"Как же я рада, что ты начал сольную карьеру".
"Клип и трек будут стоять в трендах и чартах".
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