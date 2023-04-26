Популярный украинский музыкант и исполнитель Позитив (Алексей Завгородный), который был солистом группы "Время и Стекло", а во время войны ушел из продюсерского центра Потапа, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист поделился забавным видео и рассказал о съемках нового клипа.

Похоже, Позитив решил полностью уйти в сольную карьеру после распада группы "Время и Стекло" и записи нескольких сольных треков с другими артистами. Так, исполнитель показал забавное видео, как оказалось, со съемок клипа на его сольную песню "Спалахи". В ролике Позитив весело шагает между высоких деревьев и напевает строки из новой песни.

В подписи к публикации Позитив написал: "Сегодня снимаем "Спалахи". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию музыканту. Так, одно из первых на публикацию артиста отреагировала его бывшая коллега по группе Надя Дорофеева, она написала коротко: "Клево".

"Очень круто".

"Как прикольно".

"Очень ждем".

"Уже хочу слушать!".

"Как же я рада, что ты начал сольную карьеру".

"Клип и трек будут стоять в трендах и чартах".

"В свой день рождения для нас решил сделать подарок?".

"Заряжает на весь день! С раннего утра хочется танцевать!".

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