Популярная украинская певица Настя Каменских, которая с начала войны жила в Испании, а затем вернулась в Украину и начала снова выступать и принимать участие в благотворительных мероприятиях, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила милое фото с прогулки в Черновцах перед концертом там.

Как оказалось, после небольшой отсрочки из-за потери голоса, Настя таки отправилась в свой гастрольный тур по Украине и уже отыграла концерт в нескольких городах. Свежее фото звезда показала из Черновцов, куда также приехала выступать. На снимке звезда запечатлена в центре города, куда вышла не в гламурном образе, а в черном спортивном костюме, ее волосы небрежно уложены, а на лице нет макияжа, зато она мило улыбается.

В подписи к публикации Каменских написала: "Каждый раз невероятно рад видеть со сцены глаза наших мужественных защитников и иметь возможность вместе со всем залом поблагодарить за все, что они для нас делают".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Настя, как всегда, красавица".

"Спасибо за концерт в Тернополе. Было просто невероятно".

"Какая же ты классная, настоящая".

"Анастасия постоянно хорошеет! Точно знает секрет красоты и молодости!".

"Настенька, ты прелесть!".

"Наша любимая королева, успехов тебе!".

"Какая очаровательная принцесса, улыбка очень красива".

"Вау, вы невероятны. Черновцы мне самый родной город".

"Классный костюм".

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