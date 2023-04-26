Популярная украинская певица Анна Тринчер, которая осенью вышла замуж за своего возлюбленного блогерша Александра Волошина, чатсо делится в Instagram яркими публикациями и стильными фотосессиями. Так, в этот раз звезда выложила в сети видео, на котором показала все свои прелести, не только естественные, но и силиконовые.

Как видно, Анна запечатлена в интересной локации, похоже, ролик был снят во время отдыха артистки в Буковеле. Перед камерой она появилась в нескромном образе – на ней узкий купальник с леопардовым принтом и пикантными вырезами. Этот наряд только подчеркнул увеличенную грудь, плоский живот и упругие ягодицы артистки. Ее волосы выпрямлены и распущены, а на лице легкий макияж и уверенный вид.

В подписи к публикации Тринчер написала: "@voloshyn_xx @khassan_nazar, поздравляю вас с такой сильной премьерой. Моя любимая песня, в создании которой я тоже немного участвовала. Даже в этом кусочке вы можете услышать мой голос!".

Поклонники не прошли мимо и тут же кинусь обсуждать новое видео звезды:

"Очень красивая".

"Красивая фигура и тело".

"Фигура бомба. Какие у вас параметры?".

"Прекрасная".

"Да что ж, уже можно и без, уже не знают, что показывать".

"Наша красотка".

"Просто огонь".

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