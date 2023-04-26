Ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров, который к годовщине полномасштабной войны представил документальный проект "Год", еще сможет удивить украинцев.

Дмитрий Комаров в своем Telegram-канале объявил, что 28 апреля состоится премьера его спецпроекта "Год. За кадром". В нем журналист покажет то, что не попало в проект «Год», а также раскроет новые исторические факты и подробности известных событий, о которых раньше нельзя было говорить.

В первом выпуске зрители узнают, как проходит обычный день Владимира Зеленского, и увидят полное интервью с ним. Ведущему представилась редкая возможность увидеть изнутри, как во время войны проходят рабочие командировки Президента, как работает его команда и как организован график первого лица государства.

"В эту пятницу мы покажем вам закулисье обычного рабочего дня Президента во время войны. Как работает команда, как проходят конфиденциальные совещания, как обеспечивается безопасность. Обычная командировка Президента. Обычный рабочий день. Взгляд изнутри", — пишет Дмитрий Комаров.

В эксклюзивном интервью Владимир Зеленский расскажет, есть ли у Украины шанс стать самым безопасным государством в мире, а также поделится подробностями личной жизни – как общается с родными и переживают ли за него близкие.

Кроме того, в новом проекте можно будет увидеть кадры и сами интервью с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, Главой ГУР Кириллом Будановым, Министром обороны Алексеем Резниковым, Главой Службы безопасности Василием Малюком.

Напомним, Дмитрий Комаров из "Мир наизнанку" наведался в освобожденную Балаклею, предупредив украинцев.

Как сообщала Politeka, жена Комарова из "Мир наизнанку" в роскошном образе поделилась сокровенным.

Также Politeka писала, Комаров из "Мир наизнанку" поразил поступком накануне праздника.