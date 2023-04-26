Известная певица Джамала растрогала кадрами со своей свадьбы и рассказала, что у них с мужем годовщина.

Популярная украинская певица крымско-татарского происхождения Джамала, которая несколько лет назад принесла Украине победу на Евровидении, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась кадрами из личного архива и рассказала о годовщине брака.

Как оказалось, прошло уже шесть лет, как Джамала стала женой своего избранника Сеит-Бекира Сулейманова. За эти годы артистка и ее муж родили двоих прекрасных сыновей, так что поклонники начали желать паре родить еще и дочку.

На снимках можно увидеть счастливые моменты со свадьбы Джамалы, особенно можно рассмотреть ее необычное свадебное платье с традиционными крымско-татарскими мотивами. Также артистка показала фото, где крупным планом можно увидеть их с мужем обручальные кольца.

В подписи к публикации звезда написала: "Sevem. 6 Лет". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новые фото звезды, поздравляя и с мужем с годовщиной:

"Поздравляю! Пусть вместе с вами всегда будет вера, надежда и любовь, но любовь будет самая большая".

"Оставайтесь счастливыми".

"Поздравляю вас с годовщиной свадьбы!".

"Поздравляем! До сих пор ноги болят, столько плясали! Многая лета!"

"Искренние поздравления".

"Поздравляю! Пусть Всевышний еще подарит вам доченьку".

"Поздравляю! Желаю много счастливых лет в любви и благополучии".

"Поздравляю! Пусть всегда будет любовь".

"Поздравляю! Пусть любовь всегда будет рядом".

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