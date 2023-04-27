Фронтвумен группы "The Hardkiss" Юлия Санина стала одной из трех ведущих международного песенного конкурса в Ливерпуле. К тому же, артистка также выступит в полуфинале конкурса и споет одну из песен из своих альбомов. В рамках своего прибывания там ей удалось встретиться с королем Великобритании Чарльзом III. Об этом она рассказала в Инстаграм-Сториз и показала кадр.

Британский король Чарльз III и королева-консорт Камилла презентовали сцену конкурса "Евровидение", который в этом году проходит в Ливерпуле от имени Украины. Это не частое явленик, когда особа королевских кровей открывает песенные конкурсы.

Юлия Санина воспользовалась возможностью, которая была предоставлена ей и пожала руку монаршей особе. Кроме того, артистка поблагодарила его за все, что Великобритания делает для Украины и как поддерживает нашу страну.

"Ну, что встретилась я с его Величеством. Мы даже имели небольшой разговор и я сказала все, что планировала и даже больше. Поблагодарила. Поговорили об Украине. Он рассказал, что вместе с женой они открыли здесь украинскую библиотеку. И вместе с тем чувства настолько теплые и душевные. Очень приятный человек", - поделилась своими ощущениями и эмоциями Юлия Санина.

Напомним, что Санина из The Hardkiss сообщила важную новость о новом гастрольном туре.

Как сообщала Politeka, Санина из The Hardkiss в соблазнительном латексном костюме появилась на премьере "Мавка".

Также Politeka писала, что Санина из The Hardkiss привлекла внимание личным видео о Евровидении 2023.