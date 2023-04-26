Певица Тина Кароль неожиданно появилась посреди Киева. Кадры появились в телеграмм-канале "Киевский движ", передает Politeka.net.
"Что это за нашествие заезд в Киеве? Университет Шевченка", - лаконично были подписаны кадры в телеграмм-канале.
На кадрах можно увидеть звезду, которая сидела в большой белой накидке прямо посреди дороги. На фоне звезды было однотонное полотно, которое используется для хромакея. В это время с Кароль работал фотограф.
Стоит отметить, Тина Кароль - успешная украинская певица, которая стала Народной и Заслуженной артисткой Украины. Звезда, как и другие украинцы, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А недавно артистка опубликовала кадры со своей новой фотосессии в Инстаграм, где позировала с белой накидке, которую использовала и для фотосессии в Киеве.
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"Километр – да
Километр – стоп
Я заложник сил твоих
Моих диких снов
Ум говорит нет
Ну когда уж стану ветром", - написала Кароль в Инстаграм.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Обнимающая и согревающая ноша...";
"Интересно ли ее кто-то еще слушает в своем play list";
"Невероятная женщина, которую можно назвать Женщина Бог";
"Я уже не знаю, чего больше жду - новую песню, или раскрытие концепта одеяла".
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